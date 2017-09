Nantes : annulation surprise de la manifestation pour la réunification de la Bretagne de samedi

La décision est tombée dans la nuit. Les co-présidents de l'association Bretagne Réunie ont décidé d'annuler le rassemblement prévu ce samedi 30 à Nantes. Ils estiment ne pas pouvoir "assurer la sécurité des biens et des personnes" à cause de "groupuscules extrêmes".

Le rassemblement est prévu de longue date, et pourtant, hier, "la coprésidence de Bretagne Réunie" a décidé "d’annuler la manifestation prévue samedi 30 septembre".

Des menaces pour la sécurité

Dans un communiqué, l'association s'explique contrainte d'annuler ce rendez-vous à cause de "divers échanges écrits violents qui ont eu lieu entre des groupuscules extrêmes". Les co-présidents se disent également victimes de "menaces" et qu'en raison de ces messages ils "ne peuvent pas garantir, samedi prochain, la sécurité des personnes et des biens".

Une deuxième raison est invoquée par les organisateurs de la Breizh Manif. Les co-présidents estiment que la manifestation est détournée de sa vocation première "à des fins partisanes" et que ces "groupuscules (...) ont la vive intention de scander des slogans n’ayant rien à voir avec la réunification de la Bretagne". Le communiqué se termine par la promesse de Bretagne Réunie à organiser "un nouvel événement dans lequel nous pourrions nous retrouver en toute sérénité".

Un rassemblement malgré tout maintenu ?

Dans le viseur de Bretagne Réunie, il y a notamment, à gauche, le groupe 44=BZH. Quelques heures avant l'annonce de l'annulation ce collectif avait lui aussi publié un communiqué dans lequel ils appelaient à se rendre à Nantes ce samedi tout en dénonçant "la dépolitisation totale de la lutte pour la Réunification de la Bretagne, imputable à l’association Bretagne Réunie qui s’est petit à petit isolée".

"En adoptant une position ambiguë à l’extrême droite, Bretagne Réunie a attisé la méfiance envers ses rassemblements pour bon nombre de bretons qui n’ont pas et plus envie de venir défiler aux côtés de groupuscules racistes et violents" écrit également le collectif.

Contacté par France Bleu, 44=BZH explique réfléchir actuellement au maintien d'un rassemblement samedi à Nantes.