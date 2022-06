À Nantes, les habitants restent inquiets après la chute de la place forte du trafic de drogue aux Dervallières

Une semaine après que l'un des plus hauts lieux de trafic de drogue à Nantes est tombé, au 38 rue Watteau, quartier des Dervallières, les riverains que nous avons rencontrés sont loin d'être soulagés. Selon eux, la vie du quartier ne va pas changer.

L'immeuble Watteau où se trouve le plus gros point de deal de Nantes donne directement sur la place des Dervallières.

C'est le plus gros point de vente de drogue de l'agglomération nantaise qui est tombé ce mardi 21 juin. Un homme de 34 ans se faisant appeler "le roi des Dervallières" et son bras droit de 35 ans ont été arrêtés à Cholet, ils étaient à la tête d'un des plus hauts lieux du trafic de drogue à Nantes, où transitaient 10.000 euros par jour, au 38 rue Watteau, dans le quartier des Dervallières. Mais les riverains que nous avons rencontrés ne croient pas que la vie du quartier va s'améliorer.

"Même s'il y en a un ou deux qui ont été attrapés, d'autres vont les remplacer, on ne se fait pas d'illusions ici dans le quartier, ça fait partie de notre quotidien malheureusement". Ce sont les premiers mots de cette habitante blonde, assise sur un banc place des Dervallières. Elle fait partie des rares personnes à accepter de témoigner à notre micro, mais préfère rester anonyme. Les autres habitants que nous avons rencontrés sont aussi craintifs, c'est "la peur, la méfiance et la crainte des représailles" qui dominent dans le quartier, nous confie Kader*.

Certains ont peur de s'exprimer sur les dealeurs, car ils ont déjà été agressés. C'est le cas d'un agent d'entretien de Nantes Habitat, le bailleur social, que des personnes ont déjà pris à partie dans le local d'un immeuble pour lui dérober son trousseau de clés professionnel et le menacer. D'autres nous mettent en garde et nous demandent de faire attention. Il arrive que les personnes étrangères au quartier se fassent fouiller.

"Les habitants se sentent pris en otage"

L'interpellation du 21 juin ne va rien changer aux Dervallières, et les choses pourraient empirer avec de nouvelles guerres de territoires. Personne n'a oublié la mort de ce jeune de 15 ans, en janvier 2021, tué par balles sur fond de trafic de drogue. Une des dernières histoires marquantes aux Dervallières. Les habitants craignent de voir se reproduire des drames comme celui-ci. "Ce 'roi des Dervallières', il a des thunes. Ces thunes, elles vont aller à qui ? Ils [les dealeurs] vont se battre pour récupérer le point de deal, explique Kader. Et après qui est-ce qui trinque ? C'est le quartier ! Mauvaise réputation, bagarres, les gens qui ont peur...", ajoute-t-il.

Sachant que les deals se font aux yeux de tout le monde, sur l'espace public, c'est une pression énorme pour tout le quartier. "Les habitants se sentent pris en otages", confie une travailleuse sociale, membre d'une des associations implantées dans le quartier. Les habitants se sentent aussi abandonnés par les pouvoirs publics. Ils en viennent à être "écœurés d'habiter ce quartier" qu'ils aiment beaucoup par ailleurs, comme ils sont plusieurs à le rappeler. Ils l'aiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent grâce aux associations. Ce jour-là, trois bénévoles sont en train de peindre du mobilier urbain en bois, installé sur la place quelques jours plus tôt, une manière d'occuper le territoire autrement.

* Les prénoms ont été modifiés.