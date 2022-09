Nantes : après la fusillade, le préfet du 44 dénonce la "complicité" des consommateurs de drogue

Alors que Nantes a encore été le théâtre de coups de feu, dimanche soir avec un jeune de 25 ans, blessé aux jambes par des plombs, Didier Martin, le préfet de Loire-Atlantique en appelle à la "responsabilité des consommateurs de produits stupéfiants". Pour le préfet de Loire-Atlantique, les consommateurs de drogue "se rendent complices de tout ce qui se passe autour des points de deal, y compris de ces fusillades".

"Jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaire par jour"

Depuis le 29 juillet, à Nantes, on dénombre, par exemple, cinq blessés par balle dans le quartier Bellevue. Selon le le préfet de Loire-Atlantique : "Tout laisse à penser que ce sont des guerres de territoires entre trafiquants de drogue. Des réseaux importants ont été démantelés par les forces de l'ordre au cours des derniers mois, aux Dervallières, à Bellevue et dans d'autres quartiers nantais". Le préfet parle de "guerre de pouvoir et d'argent". Selon Didier Martin, un point de deal peut représenter "parfois plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaire par jour".