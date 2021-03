Nantes : après un délit de fuite, la police retrouve près d'un kilo de cannabis sur un conducteur

Trois jeunes de 17, 19 et 24 ans ont été interpellés jeudi soir à Nantes après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier. Les policiers ont retrouvé près d'un kilo de cannabis sur l'un d'entre eux.

Trois hommes sont interpellés jeudi 25 mars vers 18h00 après un délit de fuite boulevard Guy Mollet à Nantes. Lors d'un simple contrôle de police, le conducteur a refusé de s'arrêter.

Beaucoup de dégât

Il est 18h05 ce jeudi quand les agents de la police de Nantes décident de contrôler une voiture avec trois personnes à l’intérieur. Le conducteur refuse de s'arrêter, et s'engage dans une course poursuite. Dans sa fuite, la voiture folle percute d'autres véhicules sur la route. Les trois jeunes nantais décident d'abandonner la voiture et de prendre la fuite à pied.

Ils sont rapidement interpellés par les agents. Lors d'une fouille, les policiers découvrent 900 grammes de résine de cannabis sur le conducteur avant de constater que celui-ci n'a plus de permis de conduire puisqu'il est suspendu.