Nantes : attaque homophobe contre l'association NOSIG

Une nouvelle fois, l'association NOSIG, à Nantes, a été visée par une attaque homophobe. Dans la nuit de mardi à mercredi, ses locaux situés derrière le musée d'art ont été vandalisés. La vitrine a été taguée avec ce message : "Ledig, Jésus te vois", en référence à Benjamin Ledig, ce jeune homme homosexuel qui a tourné une vidéo qui fait polémique. On le voit danser avec un ami dans une église parisienne, vêtu d'un tee shirt court qui laisse voir son nombril. Il explique avoir fait ça pour "dénoncer l'homophobie hyper présente dans l'Église".

Nos amours, nos fiertés, nos familles, nos luttes sont plus fort.e.s que leur haine

Avec des répercutions donc jusqu'à Nantes. L'association NOSIG a partagé une photo des dégradations sur sa page Facebook en l'accompagnant de ce message : "cela renforce d'autant plus notre détermination à soutenir, accompagner, informer, orienter les personnes LGBTQIA+ que nous accueillons, à sensibiliser et former l'ensemble des publics (jeunes et adultes), à lutter contre les LGBTQIphobies et toutes les autres discriminations, à être visible. Nos amours, nos fiertés, nos familles, nos luttes sont plus fort•e•s que leur haine".

Acte odieux

Cet acte de vandalisme a aussi été condamné par la maire de Nantes, Johanna Rolland sur Twitter : "je condamne fermement cet acte odieux et transmets au centre LGBT de Nantes et à l'ensemble de ses bénévoles, mon soutien et celui de la ville Nantes".

