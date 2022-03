Nantes : aux Assises, procès de la violente agression à l'arrêt de tram Du Chaffault en mai 2017

C'est une affaire qui remonte à près de 5 ans et qui avait marqué à l'époque à Nantes : deux jeunes alors âgés de 16 et 18 ans passés à tabac par un groupe de 5 hommes, à l'arrêt de tram Du Chaffault. On est le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, la nuit du 7 au 8 mai 2017.

Ce lundi 21 mars devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique débute le procès de des agresseurs présumés de deux jeunes garçons passés à tabac le soir de l'élection d'Emmanuel Macron. C'était dans la nuit de 7 au 8 mai 2017 à l'arrêt de tram Du Chaffault, à Nantes.

L'un des mis en cause est décédé, quatre hommes jugés

Sur le banc des accusés : quatre hommes, aujourd'hui âgés entre de 32 et 21 ans, membres ou proches du GUD, mouvement d'extrême-droite. Un cinquième mis en cause est décédé accidentellement à l'été 2020. Tous comparaissent libres.

Les deux victimes Steven Dardenne et Erwan David ont aujourd'hui 21 et 23 ans. Ce dimanche 7 mai 2017, les deux jeunes garçons quittent le centre de Nantes à vélo. Près de l'arrêt de tram Du Chaffault surgissent des buissons cinq personnes, capuche sur la tête. Les deux copains sont poussés. Tombent à terre. Les coups pleuvent. Coups de pied notamment au niveau de la tête. Coups aussi avec des bouteilles de bière. Il est évoqué une barre de fer, une bombe lacrymogène.

Les accusés liés au GUD

Les agresseurs les ont pris, à tord, pour des anti-fa. Des anti-facistes, membres de l'ultra gauche, qui les auraient coursé peu de temps avant. Après l'agression, les deux victimes ont affirmé qu'à l'époque elles ne savaient pas ce qu'était un anti-fa. Le groupe d'agresseurs, qui voulaient se venger, lui est lié au GUD, mouvement d'extrême-droite. C'est un automobiliste, témoin de la scène, qui met fin à l'agression. Les cinq fuient.

Quatre seront interpellé plus d'un mois après les faits. Le cinquième en septembre 2017. Si les versions ont évolué au début, aujourd'hui les violences sont globalement reconnues. "Mon client ne pensait pas que les conséquences seraient aussi graves", confie Me Cabioch, l'avocat de l'un des accusés.

"Infirmité permanente" pour l'une des victimes

Le jeune Steven fait avec des angoisses, des troubles du sommeil. Erwan a passé plus d'un mois à l'hôpital et il souffre de troubles cognitifs : difficulté à se concentrer notamment, l'empêchant pour l'instant de trouver un emploi, passer son permis. "Infirmité permanente", disent les spécialistes.

Steven confie que ce procès, il l'attend depuis très longtemps. Même chose selon lui pour son meilleur ami Erwan. "De cette affaire, on en parle souvent et on attend le procès car on veut en finir " Des accusés, Steven avoue qu'il n'attend pas spécialement d'excuse. "Je veux qu'ils assument et qu'ils aient une peine lourde."

En fonction des profils, des faits reprochés aux uns et aux autres, les accusés encourent 7 à 15 ans de prison maximum.