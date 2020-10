Nantes : bagarre dans le tramway, un passager prend un coup de tesson de bouteille à l'oreille

A Nantes dans le tramway en pleine nuit, un passager veut s'interposer entre plusieurs jeunes qui se disputent. Le ton monte. La scène dégénère en bagarre. Le passager prend un coup de tesson de bouteille. Il est blessé à la main et à l'oreille. Il porte plainte.

Minuit 15 la nuit de lundi à mardi dans le tramway à Nantes. Un passager d'une trentaine d'années tente de s'interposer au milieu d'un groupe de cinq à six jeunes qui se disputent. En vain. Spectateur, il devient victime et reçoit selon la police un coup de tesson de bouteille. Légèrement blessé à l'oreille et à la main, il porte plainte.

Prévenue par des passagers, la police intervient rapidement à hauteur de l'arrêt "Hôtel Dieu" et interpelle trois jeunes âgés de 17 et 20 ans. Après 24 h de garde à vue, leur interrogatoire est prolongée

Les trois autres jeunes hommes impliqués dans la bagarre ont pris la fuite emportant le téléphone portable de la victime.