Nantes : ce jeune de 18 ans aurait incendié des voitures, commis un vol et des violences en marge d'une manifestation

Ce jeune de 18 ans aurait commis un vol, des violences et brûlé des voitures en marge d'une manifestation devant le lycée la Colinière, le 6 décembre. Il a été retrouvé par la police ce 20 décembre, avec un autre jeune du quartier qui l'a aidé dans sa fuite.

Nantes, France

Grâce à une enquête de voisinage et des vidéos prise par des lycéens le jour de la manifestation, le 6 décembre, deux jeunes ont été interpellés par la police à leur domicile le 20 décembre au matin. L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir commis un vol, des violences et brûlé des voitures ce jour là.

Vol, violences et voitures incendiées

Il est onze heures du matin, ce 6 décembre. Devant l'établissement, il y a environ 200 manifestants, quelques feux de poubelles et jets de projectiles sur la police.

En marge, à quelques dizaines de mètres, plusieurs jeunes profitent de la situation ; un en particulier, âgé de 18 ans. Il brise les vitres de trois voitures à l'aide d'un extincteur, les pille et les brûle. Avec un complice, il s'introduit dans un pavillon en face du lycée. Une console de jeu est volée.

Une jeune fille frappée, étranglée

Dans la rue, une jeune fille tente de s'interposer face aux délinquants, elle menace de les dénoncer. En réponse, on lui donne un coup de poing dans le ventre et l'étrangle. Elle tombe au sol et perd connaissance ; transportée à l'hôpital de Nantes, elle a eu 10 jours d'ITT (incapacité totale de travail).

Les deux jeunes prennent finalement la fuite à l'aide d'une voiture, conduite par un troisième jeune du quartier qui passait par là.

Les deux interpellés sont le conducteur, 23 ans et le protagoniste, âgé de 18 ans. Le premier, a été relâché rapidement, le second, est reparti après une garde à vue, avec une convocation devant la justice. Ils n'ont donné aucun indice sur l'autre complice.