Ça y est ! Après l'incendie criminel de la bibliothèque associative de la maison des Haubans, quartier Malakoff à Nantes, dans la nuit du 4 au 5 juillet, l'Espace Lecture a rouvert ce mardi. Evidemment, l'accueil ne se fait plus au même endroit car toute la bibliothèque est réduite en cendres : l'accueil du public se fait désormais dans un local de trente-deux mètres carrés (quatre fois plus petit) au pied d'une tour, rue d'Irlande dans le même quartier. Les horaires d'ouverture restent identiques. Très peu de livres ont été sauvés des flammes, mais les usagers de la bibliothèque sont invités à ramener les ouvrages empruntés afin de permettre la réalisation d'un inventaire au plus vite.

Sandrine Lefrançois, animatrice de l'Espace lecture du quartier Malakoff © Radio France - Antoine Denéchère

Et puis les dons de livres - par des particuliers et associations - sont déjà très nombreux, dès cette semaine. "Dès l'ouverture à 10h30, on a eu plein, plein de gens qui sont venus nous amener des livres", sourit Sandrine Lefrançois, animatrice de l'Espace Lecture, "et je pense que ce n'était que la première journée et que ça va continuer : c'est en train de s'organiser, on le sait pas nos réseaux, et les gens nous disent qu'ils lancent des appels aux dons par leurs comités d'entreprise, leurs bibliothèques, leurs associations..." Sandrine Lefrançois assure que "ça fait du bien, ça redonne de l'optimisme après le gros coup dur de la semaine dernière."

Un appel aux dons est lancé

La présidente de l'association Catherine Baillage rappelle que l'Espace lecture du quartier Malakoff recherche "des livres, des étagères pour les livres, des ordinateurs car on n'a plus rien ! Seuls restent les livres qui étaient empruntés au moment de l'incendie et que les usagers nous ramènent petit à petit." L'association recherche des livres pour enfants dès cet été "pour mettre en place des activités pendant les vacances", et des romans et bandes dessinées à partir de fin août ou la rentrée de septembre.