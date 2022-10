Nantes : cinq personnes interpellées quartier Bellevue pour détention et trafic de drogue

Ce mercredi, entre 15 heures et 17 heures, une quarantaine de policiers et deux chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants sont intervenus sur trois points de deal situés à Nantes, quartier Bellevue, sur la place Mendès-France. Sur les dix personnes contrôlées, cinq ont été interpellées par les forces de l'ordre pour détention et trafic de stupéfiants.

ⓘ Publicité

Parmi elles, un mineur en possession de cannabis et de 400 euros en liquide. Une autre personne a été interpellée avec du cannabis et environ 700 euros en liquide.

Cannabis et cocaïne saisis

De la cocaïne a également été saisie par les forces de l'ordre, 25g en l'occurrence, qu'une troisième personne avait en sa possession. Les deux dernières personnes, en situation irrégulière, ont été interpellées avec en tout 50g de résine de cannabis. Les cinq personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi.