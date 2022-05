Nantes : contrôlée positive au cannabis au volant, elle est finalement relaxée

Le tribunal de Nantes a renoncé, ce lundi, une jeune conductrice pourtant contrôlée positive au cannabis au volant, en juin dernier, à Saint-Philibert-de-Grandlieu. Elle a été relaxée parce que, dans son cas, c'était légal.

La relaxe demandée par le procureur de la République

Cette relaxe prononcée par la juge, c'est le procureur lui-même qui la demande lors de ses réquisitions. Car dans cette affaire, si le dépistage salivaire indique que la jeune femme prend le volant sous l'emprise de cannabis, qu'elle a des traces de THC, pour faire simple la molécule planante du cannabis, elle affirme que non elle a arrêté les pétards. Notamment parce que ça lui a valu une suspension de permis trois ans plus tôt précise-t-elle.

Des fleurs de CBD

Alors, elle opte pour des fleurs de CBD, molécule non psychotrope du cannabis, vendues en toute légalité. Le ministère de l'Intérieur a voulu faire interdire sa vente, mais le conseil d'État a suspendu provisoirement sa décision en début d'année.

Le vendeur m'a dit que d'autres de ses clients ont eu le même problème

Si, lors du dépistage, la jeune femme est positive, c'est sans doute à cause d'un souci de dosage. Un produit trop dosé. "Le vendeur m'a dit que d'autres de ses clients ont eu le même problème", raconte-t-elle. Aucune analysée poussée n'est réalisée, mais le commerçant atteste par écrit la piste du souci de dosage.

Elle garde son permis de conduire

Pour le procureur, la jeune femme n'a pas voulu consommer du cannabis mais du CBD, impossible donc de la condamner. Elle garde son permis, sésame indispensable pour son travail. Avant de quitter la salle, elle souffle : "je pensais que c'était légal et une fois de plus je me suis fait avoir". Depuis, elle a arrêté le CBD. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques.