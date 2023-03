Nantes : de faux policiers condamnés à cinq ans de prison ferme

Trois hommes ont été condamnés, mercredi soir à Nantes, à cinq ans de prison ferme pour avoir abusé de personnes âgées. Le parquet avait requis huit et dix ans de prison ferme. Les trois condamnés avaient fait, à la fin de l'année dernière, une quinzaine de victimes âgées de 83 à 97 ans.

Le même scénario

A chaque fois, le scénario était le même : ils se faisaient passer pour des policiers, racontaient à leur victime qu'elle s'était faite cambrioler, qu'il fallait vérifier où étaient les valeurs, et là, en détournant l'attention de leur victime, ils volaient argent et bijoux. Les faits s'étaient déroulés à Nantes, Vertou, Haute-Goulaine, Sainte-Luce, Saint Michel Chef Chef, La Turballe, La Baule, Pornichet et Guérande.