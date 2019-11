Nantes : de nouvelles mises en examen dans l'affaire du jeune tué par balles dans un bar à chicha

Nantes, France

Ils sont suspectés d'avoir joué un rôle dans le meurtre d'un jeune homme dans un bar à chicha à Nantes. Le parquet de Rennes annonce ce vendredi soir la mise en examen de cinq hommes pour participation à une association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre commis en bande organisée.

Cela concerne la fusillade meurtrière du 23 avril dernier, rue du Maréchal Joffre à Nantes. Ce jour-là, Mancef, le serveur de 24 ans du bar à chicha le "Moonlight", était tué après qu'une ou plusieurs personnes aient ouvert le feu en direction de l'établissement. Des rafales d'armes automatiques.

10 personnes sont désormais mises en examen dans ce dossier

A l'époque, plusieurs fusillades avaient éclaté à Nantes, faisant un mort et six blessés. Une marche blanche en hommage au jeune serveur avait rassemblé 200 personnes, trois jours après les faits.

Dans cette affaire, déjà quatre personnes sont mises en examen. Il y en a donc cinq de plus, interpellées ce lundi 25 novembre lors d'un coup de filet du Raid. Une femme avait aussi été arrêtée. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, pour association de malfaiteurs et non dénonciation de crime. Les cinq hommes, placés en détention provisoire, risquent la perpétuité.