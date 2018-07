Nantes, France

Après les émeutes qui ont touché plusieurs quartiers nantais, dans la nuit de mardi à mercredi, après la mort d'un jeune homme, tué par balle par un CRS au Breil, les habitants, les élus et les forces de l'ordre craignaient que les violences reprennent dans les nuits et les jours qui viennent.

Des véhicules incendiés et des échauffourées

C'est le cas, ce mercredi soir dans le quartier du Breil. Au moins deux voitures ont été incendiées par un groupe de personnes cagoulées selon la Police. Les forces de l'ordre qui étaient restées à l'entrée du quartier toute la journée y sont entré, de nouveau, pour encadrer l'intervention des pompiers. "Ça recommence", confirme la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, "avec des véhicules incendiés et des échauffourées au Breil".

Incendie au quartier du Breil - Nantes pic.twitter.com/q6zDhdLQCW — Charbonnier François (@fc4471) July 4, 2018

Plusieurs lignes de bus déviées ce mercredi soir

La Tan annonce déjà que plusieurs lignes de bus seront perturbées de 20h ce mercredi soir et jusqu'à la fin du service : la C3 entre les arrêts Saupin-Crédit Municipal et La Roche (passage par le Boulevard de Sarrebruck), la C5 entre les arrêts Saupin-Crédit Municipal et Conservatoire (passage par le pont W. Brandt et le Boulevard Millerand), la C6 entre les arrêts Vincent-Auriol et Le Nain (passage par le Rond-point des Châtaigniers), la ligne 54 entre les arrêts Anatole-France et Grand-Carcouët (passage par le Boulevard Meusnier-de-Querlon, Route de Vannes et Boulevard du Massacre). Les arrêts rencontrés lors des déviations sont desservis à la demande.



