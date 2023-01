Nantes : début ce vendredi du procès de la mort de Ruben, 22 ans, tué aux Dervallières

La mort de Ruben, 22 ans, le 11 octobre 2019, à Nantes : l'affaire avait marqué le quartier des Dervallières. Un peu plus de trois ans après, la cour d'assises de la Loire-Atlantique va juger à partir de ce vendredi celui qui est accusé de l'avoir tué. Ruben, jeune garçon originaire du Congo, avait reçu deux tirs au niveau de l'abdomen.

Retrouvé quelques mois plus tard en Albanie

L'accusé, 30 ans le mois prochain, reconnaît être l'auteur des coups mortels mais nie avoir voulu tuer Ruben, encore moins d'avoir prémédité son geste. Il est renvoyé devant les assises pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation.

Il prend la fuite dès le lendemain des coups de feu mortels, soit le 12 octobre 2019. Sa cavale se termine quelques mois plus tard à plus de 2.000 km de Nantes : il est retrouvé à Tirana, la capitale de l'Albanie, d'où est originaire sa famille. C'est d'ailleurs son surnom "l'Albanais" qui revient assez vite aux oreilles des policiers et qui les met sur la piste.

Deux tirs à bout portant

L'accusé raconte connaître Ruben, qu'il lui doit quelques mois plus tôt une agression à coups de batte de baseball et qu'en le voyant souvent devant son immeuble il s'est senti menacé. Il descend de l'appartement de sa mère, avec un fusil à pompe et tire à bout portant à deux reprises. Il prend le soin de ramasser les étuis des projectiles.

Le soir des faits, la police interroge les habitants de l'immeuble situé 26 rue Nicolas-Poussin. Le garçon, qui n'avait jamais fait parler de lui, dit avoir passé l'après-midi à jouer à la console vidéo. Et s'enfuit donc le lendemain.

L'instruction avance une guerre de territoires sur fond de trafic de drogue. Cette thèse, l'accusé la réfute. Plusieurs témoins affirment pourtant qu'un peu plus tôt, l'accusé avait fait comprendre que devant ce hall, lieu de trafic, c'était chez lui.

Verdict attendu le 2 février

"Tout cela est faux et mon client est impatient de pouvoir s'expliquer devant la cour d'assises pour rectifier les nombreuses erreurs qui ont été colportées sur cette affaire", fait savoir par écrit son avocat Me Archibald Celeyron. La famille de la victime sera défendue par Me Aurélie Rolland, qui a refusé de s'exprimer sur le dossier avant l'ouverture des débats. Le procès doit démarrer ce vendredi 27 janvier pour se terminer le jeudi 2 février.