Nantes, France

Ce vendredi matin, la présidente de la région Pays-de-la-Loire publie sur Twitter plusieurs photos de l'hôtel de région, à Nantes. On y voit plusieurs dégradations : des vitres taguées et brisées.

🔴Hier soir un car attaqué à #Nantes 🔴Cette nuit l’Hôtel de Région vandalisé. La violence des zadistes est insupportable !

Au lieu de stopper les opérations, le gouvernement doit faire preuve de la plus grande fermeté.

Je demande à nouveau l’évacuation totale de la #ZAD de #NDDLpic.twitter.com/gK5ILHC8Qe — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) April 13, 2018

Des dégradations qui semblent signées par les zadistes sans qu'on puisse en être totalement sûr. Ces mots ont été tagués : "cc c la zad" (coucou, c'est la zad, ndlr).

Un car régional attaqué

D'après les élus de la région, un car a aussi été attaqué, mercredi soir, place du pont Morand, en face de la Préfecture.

Hier soir à #Nantes 1 car de ligne régulière avec passagers à bord a été attaqué à prox de préfecture par des manifestants pro-#ZADISTES clamant vouloir le brûler. #NDDL#ToutVaBien — Roch Brancour ن (@rbrancour) April 12, 2018

Ils se sont couchés sur la route pour empêcher le car d'avancer et ils ont donné des coups dans les portes

Selon Roch Brancour, le vice-président en charge des transports, ce car de la ligne Nantes-Blain-Plessé, a été forcé de s'arrêter par des participants à la manifestation en soutien à la Zad. "Certains se se sont couchés sur la route, d'autres ont tenté d'ouvrir les portes, ils ont donné des coups de pied dans les portes des soutes qu'ils ont aussi tenté d'ouvrir", raconte Roch Brancou. "Le conducteur a clairement entendu ces personnes menacer de 'brûler le car'. Il est resté came. Le blocage a été levé rapidement et le car a pu repartir." D'après l'élu, le conducteur est très choqué et il a demandé à ne plus conduire de cars qui passent par le centre-ville.

Le centre-ville évité par les cars de la région

Par précaution, la région a pris la décision de suspendre le passage par le centre-ville de toutes les lignes du nord du département, celles qui passent devant la préfecture, jusqu'à ce vendredi matin.