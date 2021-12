Nantes : des gérants de sociétés fictives ont escroqué plus de trois millions d'euros

Une longue et minutieuse enquête de la gendarmerie a permis l'interpellation de 12 personnes cette semaine, la plupart dans le secteur de Nantes. La justice les soupçonne d'avoir monté des sociétés fantômes et d'avoir escroqué plus de trois millions d'euros dont 500.000 euros d'aides publiques.

Les gendarmes ont procédé en début de semaine à l'interpellation de 12 personnes âgées de 26 à 69 ans, essentiellement autour de Nantes. Elles ont agi dans le cadre d'une enquête ouverte en avril dernier pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs. Parmi les 12 personnes interpellées, 5 ont été mises en examen et 3 ont ensuite été placées en détention provisoire. La Justice leur reproche d'avoir monté des sociétés fictives (à Nantes, Rennes, Vannes, Laval et en région parisienne) pour ensuite parvenir à d'importantes escroqueries.

Escroquerie au chômage partiel

L'enquête est partie de plusieurs signalements de la Direction départementale de l'emploi et du travail (DIRRECTE) de Loire-Atlantique qui a épinglé quatre entreprises. Elles ont touché plus de 500 000 euros d'aides au chômage partiel dans le cadre des aides de l'Etat liées à la crise sanitaire du Covid-19. Les investigations ont permis de découvrir une "organisation structurée", explique le Parquet de Rennes dans un communiqué. Il y avait des gérants de paille ou qui utilisaient une fausse identité. Et à la tête de ce réseau, un homme déjà condamné pour des faits d'escroqueries. Il faisait appel à un complice pour rédiger les statuts des sociétés et les documents bancaires, il avait même embauché un recruteur de prête-noms "au vu de l'important nombre de sociétés" écrit le Procureur de Rennes.

De l'argent blanchi à l'étranger

Les enquêteurs ont également mis au jour un système "particulièrement opaque" qui a permis à deux sociétés de dégager 2.7 millions d'euros "par le biais d'activités d'assurances et d'assistance qui n'avaient aucune légalité" indique le communiqué du Parquet. Les circuits de blanchiment faisaient ensuite partir l'argent sur des comptes étrangers. Lors des interpellations et des perquisitions, les gendarmes ont effectué plus de 300.000 euros de saisies.