Nantes : des passants interpellent un mineur auteur présumé d'une agression

Nantes, France

Un mineur 17 ans auteur présumé d'une agression a été interpellé par des passants ce dimanche à Nantes près du quai de Versailles. Selon les enquêteurs, tout commence sur l'une des passerelles qui enjambe l'Erdre. Un jeune homme s'approche d'un homme de 57 ans et lui dérobe sa chaîne en or avant de prendre la fuite à pied. La victime, un habitant de Saint Luce-sur-Loire, le poursuit quelques mètres avant d'être freiné dans son élan par une crampe. Par chance, un passant qui a vu la scène, lui prête son vélo et la course poursuite reprend.

Le quinquagénaire hurle alors à plusieurs reprises "au voleur, au voleur". Trois passants entendent alors ses cris et interpellent en pleine rue le mineur de 17 ans. Placé en garde à vue, ce dernier a été libéré ce lundi et comparaîtra devant la justice en septembre prochain.

La chaîne en or a elle été retrouvée mais elle est cassée.