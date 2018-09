Nantes

Le développement d'une signalétique en breton se poursuit à Nantes. Et cette fois-ci, en dehors du centre historique. En tout, 127 plaques de rue bilingues sont actuellement installées à proximité d'écoles où le Breton est enseigné. C'est le cas notamment près de l'école privée Sainte Madeleine sur l'Ile de Nantes et de l'école Diwan non loin du quartier des Dervallières.

L'idée, c'est de permettre aux enfants qui apprennent le Breton de voir cette langue sur des plaques de rue quand ils vont à l'école. C'est rendre visible la langue bretonne" reconnait Pierre-Emmanuel Marais, conseiller municipal de la ville de Nantes en charge de la diversité.

Selon Nantes Métropole, cette initiative s'inscrit dans le cadre du renouvellement de plaques anciennes ou détériorées.

Des plaques en breton en dehors du centre historique

Interrogés ce mercredi dans la rue, les passants étaient partagés en découvrant certaines de ces plaques en breton, mais globalement ils apprécient l'initiative : "ça nous ramène à notre culture bretonne" commentait un homme. "C'est une bonne chose pour la sauvegarde de la langue bretonne" précisait ce père de famille. "Pourquoi ne pas faire cela dans toutes les rues ? Au moins, on apprendrait le breton" plaisantait une jeune femme.

TEMOIGNAGES Copier

En 2017, 345 plaques de rue en breton avait été posées dans le cœur historique de la ville. La première avait été dévoilée rue du Château (Straed ar C'hastell).