Nantes : renversée par un camion, des témoins lui sauvent la vie

Une femme de 90 ans a été renversée par un camion jeudi matin rue de l'échappée, sur l'île de Nantes. Elle a été grièvement blessée à la jambe et prise en charge par des témoins avant l'arrivée des pompiers. Ces derniers lui ont posé un garrot et ont permis de lui sauver la vie selon le communiqué du Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44).

La vieille dame a été transportée au CHU dans un état grave. Le conducteur du poids-lourd, qui appartient à Nantes métropole, choqué, a lui aussi été pris en charge par les secours.