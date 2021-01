Nantes : deux automobilistes sans permis de conduire ni attestation pendant le couvre-feu

Ce samedi 23 janvier, la police a contrôlé deux automobilistes à Nantes. Ils roulaient sans permis de conduire, ni assurance. Les deux hommes n'avaient pas non plus d'attestation pour justifier leur déplacement pendant le couvre-feu.

Deux infractions mais un même scénario. La première vers 19 heures ce samedi 23 janvier. La brigade anti-criminalité a contrôlé un véhicule rue Paul-Bellamy à Nantes. Le conducteur, âgé de 24 ans, roulait sans permis de conduire, ni assurance. Il n'avait pas non plus d'attestation pour se déplacer pendant le couvre-feu.

Quelques heures plus tard et dans des conditions identiques, la police a contrôlé un automobiliste de 33 ans, rue du Doubs dans le quartier Bellevue à Nantes. Âgé de 33 ans, il n'avait ni permis, ni assurance à présenter aux forces de l'ordre. Il était 23h20 et ne pouvait justifier son déplacement.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue.