Nantes : deux blessés à l'arme blanche dans le quartier Malakoff

Les pompiers parlent "d'agressions" boulevard Ernest Dalby à Nantes. Deux hommes ont été blessés à l'arme blanche ce samedi 27 mars en début d'après-midi, vers 13h45. L'un a 20 ans et est gravement blessé à la main, l'autre a 27 ans et est plus légèrement blessé. Ils ont été transportés respectivement à la clinique de la main et au CHU de Nantes. La police était sur place mais les circonstances de cet incident restent floues.