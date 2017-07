Nantes : deux chauffards interpellés en pleine course à plus de 220km/h

Deux conducteurs ont été interpellés lundi sur une double voie au sud de Nantes alors qu’ils roulaient respectivement à 221km/h et 223km/h. Les deux hommes d’une vingtaine d’années ne se connaissaient pas, ils avaient juste décidé de faire la course. Leurs permis de conduire ont été suspendus.

C’est l’histoire d’une course sans gagnant à la fin. Lundi 10 juillet, en milieu d’après-midi, l’équipe rapide d’intervention de l’EDSR (Escadron départemental de la sécurité routière) de la gendarmerie de Loire-Atlantique a interpellé deux conducteurs à 221km/h et 223km/h sur la RD117.

Les deux hommes roulaient sur cette double voie au sud de Nantes, à hauteur de la Chevrolière, sur une portion limitée à 110km/h. L’un, âgé de 21 ans, était au volant de son Audi A5 et l’autre, âgé de 22 ans, de sa BMW. Ils ne se connaissaient pas et auraient simplement décidé de se faire la course.

Leurs permis ont été suspendus pour six mois et ils doivent comparaître devant le tribunal de Nantes. Ils risquent une confiscation du véhicule, 1500 euros d’amende et six points en moins, ainsi qu’un retrait de permis de trois ans.

Pour rappel, à 100km/h un choc frontal équivaut pour un humain à un chute de 40m, soit un immeuble de onze étages. A 223 km/h la violence d’un choc aurait donc été la même que de tomber du 22e étage.