Nantes : deux étudiants violemment agressés ce week-end au niveau du Hangar à bananes, 4 ans de prison ferme

4 ans de prison ferme avec incarcération dans la foulée, c'est la peine requise et prononcée ce lundi 22 novembre par le tribunal de Nantes dans le cadre d'une comparution immédiate. L'homme condamné est un ressortissant algérien de 21 ans. Il a été reconnu coupable de deux vols avec violence en récidive et d'un vol en récidive samedi, vers 3-4h du matin. Deux affaires distinctes qui ont eu lieu quai des Antilles, au niveau du Hangar à bananes à Nantes. C'est le seul qui a pu être confondu et renvoyé devant la justice. S'il y a eu d'autres interpellations, les individus ont été laissés libres faute d'éléments à leur encontre.

"Je m'en sors bien" - l'un des étudiants agressés

En tout début d'audience, le prévenu, sorti de prison fin octobre pour un vol avec violences, explique : "cette nuit là, on est parti voler. Normal." S'il reconnaît avoir subtilisé un portefeuille à une jeune femme vers 4h - il faut dire qu'il est confondu par une caméra - il nie toute implication dans le vol et les coups infligés à deux étudiants en école de commerce. C'était une heure plus tôt.

Pourtant, les deux victimes, la petite vingtaine comme lui, l'ont reconnu sans aucune hésitation sur des photos. Au tribunal, face à son agresseur, celui qui a reçu un coup de couteau au niveau du thorax est une fois de plus formel. Il a reçu aussi un coup de cutter au niveau de la gorge. Il a eu beaucoup de chance d'après le médecin. Son rapport fait trois pages. "Je n'avais jamais vu ça en comparution immédiate" confie même le président du tribunal. Et d'énumérer : les ecchymoses, les estafilades, la douleur à la mâchoire, les dermabrasions, etc. L'autre garçon estime que ça a duré "10-20 secondes, mais les coups" explique-t-il "pleuvaient". Pour lui, ce fut commotion cérébrale et une amnésie de plusieurs heures.

Ces deux étudiants en école de commerce racontent, sous couvert d'anonymat, les vols et les coups subis samedi, vers 3h du matin. Copier

"Face à un homme sans foi ni loi qui les a plantés" - la Procureure de la République

"C'est courant qu'un lundi, au tribunal, on est un dossier de "détroussage" au Hangar à bananes", affirme la procureure. Et de poursuivre "ce qui est plus rare c'est d'avoir tel déchaînement de violence (...) On est face à un homme sans foi ni loi qui les a littéralement plantés." Elle fait aussi remarquer "qu'il les laisse là, gisant au sol, en sang, et une heure après il recommence un vol avec violence. Il ne s'en émeut pas. C'est inquiétant."

Le prévenu est arrivé illégalement en France en 2017 avec l'espoir de" travailler et fonder une famille". Il travaille parfois sur les marchés. Son casier fait état de 11 condamnations, notamment pour des faits de vols, de violences. D'où les 4 ans ferme requis. Le prévenu demande aux juges d'être cléments car 4 ans de prison ferme, "c'est trop" dit-il. Son avocat leur demande aussi de prononcer une peine moins lourde. Le tribunal ne les suit pas et il écope de 4 ans.

Outre les 4 ans fermes avec incarcération dans la foulée, l'homme voit un sursis probatoire de 2 mois prononcé dans un autre dossier être révoqué. Il a également interdiction de porter une arme pendant 5 ans. C'est en juin que les victimes sauront quelle somme leur sera accordée au titre des dommages et intérêts.