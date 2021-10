Deux frères doivent passer devant le tribunal ce vendredi après-midi, les policiers de la brigade des stupéfiants ont interpellé ces deux suspects mardi dernier, ils ont trouvé chez eux plus de cinq kilos de cannabis, une arme de poing et 10.000 euros en liquide

Nantes : deux frères interpellés avec plus de cinq kilos de cannabis et une arme de poing

Ils ont été cueillis chez eux ce mardi, deux frères soupçonnés de faire partie d'un trafic de drogue ont été interpellé à leur domicile dans le quartier des Dervallières à Nantes par la brigade des stupéfiants. Dans ce logement, les enquêteurs découvrent plus de cinq kilos de résine de cannabis, des centaines de grammes de cocaïne, d'ecstasy, et d'héroïne. Ils découvrent aussi 10.000 euros en liquide et une arme de poing.

Ces deux frères de 19 et 23 ans doivent être présentés ce vendredi après-midi devant la justice en comparution immédiate. Les policiers avaient mis en place une surveillance des deux individus pour réussir à les interpeller.