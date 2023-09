Nantes : séquestrés, torturés, ils ont vécu l'enfer dans un appartement de Malakoff

Des premiers éléments de l'enquête, cette affaire est liée à un différend financier sur fond de trafic de drogue. Samedi 16 septembre au matin, la police est contactée par l'entourage d'un homme, habitant au 2 rue de Madrid, dans le quartier de Malakoff, à Nantes. "Une adresse connue pour être un point de deal", selon le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, qui a donné ce mardi soir une conférence de presse.

La personne qui appelle la police explique ne pas avoir de nouvelle de l'homme qui vit dans cet appartement, un homme de 24 ans. Une patrouille se rend donc sur place et l'homme en question leur ouvre. Il a l'air apeuré. Il explique être séquestré depuis plusieurs jours dans son propre appartement avec trois autres personnes. Les deux hommes qui les retiendraient se trouvent dans la salle de bain.

Viols et roulette russe

Les quatre personnes qui se disent séquestrées sont donc le locataire, âgé de 24 ans; sa compagne (46 ans); une amie de la compagne (31 ans) et l'oncle du locataire (57 ans). Ils sont tous conduits au CHU car ils présentent des blessures d'une certaine gravité.

Les victimes ont subi "un nombre impressionnant de violences" selon le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Les deux femmes auraient été très gravement agressées : brûlées avec une lame chauffée à blanc, entravées avec un câble téléphonique, la bouche bâillonnée et la tête plongée dans un bac rempli d'eau. L'une des deux femmes raconte aussi avoir été violée à plusieurs reprises. Il est question, pour l'une d'elle, d'un canon d'arme dans la bouche et d'un agresseur qui joue à la roulette russe.

Selon le locataire, 15 jours auparavant, des individus lui ont imposé de faire la "nourrice", c'est-à-dire de conserver de la drogue chez lui. Les auteurs présumés de la séquestration - cinq à six hommes toujours selon le locataire - reviennent en milieu de semaine dernière et selon eux, il manque 10.000 euros.

Les suspects contestent l'intégralité des faits

Quand la police intervient dans l'appartement, il n'y a que deux agresseurs présumés. Un homme de 27 ans, sorti de prison en novembre dernier, condamné à plusieurs reprises pour des affaires de stupéfiants, des violences aggravées. L'autre homme a 20. En garde à vue, les deux "contestent la totalité des faits. Ils expliquent être dans cet appartement pour une soirée festive avec le locataire", précise le procureur.

Présentés à un magistrat instructeur lundi matin, ils sont mis en examen pour séquestration en bande organisée, actes de torture et de barbarie en réunion , viol en réunion, association de malfaiteurs, trafic de drogue, violence avec armes en réunion. L'un a été placé en détention provisoire. "Faits pour lesquels ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité" , ajoute Renaud Gaudeul.

L'un des suspects a été placé en détention provisoire. L'autre a demandé un délai pour préparer son passage devant le juge des libertés et de la détention, d'ici à la fin de semaine. En attendant, il est aussi incarcéré

Encore de nombreuses vérifications

Lors de la perquisition de l'appartement, les enquêteurs n'ont pas trouvé d'arme et de drogue. Mais des munitions, des cartouches de calibre 9mm. L'enquête s'annonce longue et délicate. L'une des victimes, l'oncle du locataire, s'est enfuie de l'hôpital. Les enquêteurs recherchent également les autres hommes qui auraient participé à la séquestration. "On doit également vérifier la chronologie, le motif", ajoute le procureur. Il faudra aussi entendre les voisins.