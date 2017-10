Nantes : deux hommes soupçonnés d'une quinzaine de vols dans l'agglomération présentés à un juge

Deux hommes de 18 et 27 ans ont été présentés à un juge d'instruction ce mercredi à Nantes. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une quinzaine de vols ou cambriolages commis dans l'agglomération.

Après plusieurs semaines d'investigations, les gendarmes du groupe d'enquêtes et de lutte anti-cambriolages (GELAC) de Nantes ont interpellé mardi deux hommes de 18 et 27 ans. Ils ont été présentés ce mercredi à un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un série de vols commis en août et septembre à Nantes, Saint-Herblain, Sautron et Haute-Goulaine.

Une quinzaine de délits commis en deux mois dans l'agglomération nantaise

Il leur est reproché à ce jour une quinzaine de délits, dont six cambriolages de maisons, dans lesquelles des bijoux et des cartes bancaires avaient été dérobées, six home-jacking, et un vol de scooter. Ces deux hommes auraient également agressé un trentenaire à Nantes, le 11 septembre dernier. La victime avait été aspergée de gaz lacrymogène, puis frappée avant d'être délestée de sa carte bancaire, de son téléphone et de ses clés de voiture.