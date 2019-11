Nantes : deux jeunes soupçonnés d'avoir cambriolé une quinzaine de domiciles en à peine un mois et une semaine

Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une quinzaine de domicile et volé autant de voitures en à peine un mois et une semaine. Un Nantais de 18 ans et un habitant de Saint Sébastien sur Loire de 20 ans ont été présentés à un juge ce jeudi soir après avoir été interpellés par les gendarmes de Rezé.

Nantes, France

Leur spécialité, c'est les maisons non fermées à clé explique la gendarmerie. Ils les visitent la nuit. Un Nantais de 18 ans et un habitant de Saint Sébastien-sur-Loire de 20 ans ont été interpellés, placés en garde à vue puis présentés ce jeudi soir à un juge. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une quinzaine de domiciles et volé autant de voitures qu'ils brûlaient peu de temps après en général. Tout ça entre le 24 septembre et le 4 novembre.

Une partie de leur butin a été redistribué aux victimes, le reste des objets volés le seront au fur et à mesure de l'identification des victimes. Ils dérobaient notamment des objets hi-tech et des sacs à mains puis s'emparaient des clés et voiture et filaient avec le véhicule.

A plusieurs reprises ils auraient incendié ces voitures et provoqué d'autres départ de feu de voitures à la Sicaudais, Paimboeuf et Bouaye.

Les gendarmes de Rezé listent les communes visitées : Rezé, Louisfert, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Jean-de-Boiseau- Paimboeuf, Saint-Brévin-les-Pins, la Sicaudais , le Loroux Bottereau, Machecoul, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Nantes, le Pallet, Bonneuvre, Saint-Julien-de-vouvantes, Bouaye, Challans, Divatte-sur-Loire, Vue, Montfaucon-Montigné (49), Doix-les-Fontaines (85).