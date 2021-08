Nantes : deux véhicules se percutent, 2 personnes hospitalisées dans un état grave

Deux véhicules se sont percutés, pour une raison encore inconnue, tôt ce samedi à Nantes, occasionnant d'importants dégâts. Rapidement sur place, les pompiers de Loire-Atlantique ont dû désincarcérer deux hommes de 21 et 28 ans avant de les évacuer, dans un état grave, vers le CHU.

L'intervention des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique a été délicate à Nantes, quartier Dalby, dans la nuit de vendredi à samedi. Alertés peu après 00h30 d'une grave collision entre une voiture et un véhicule utilitaire, les secours ont pris en charge trois victimes, dont deux grièvement blessées.

Deux jeunes hommes désincarcérés et admis en urgence à l'hôpital

Incarcérés dans leur véhicule, deux hommes de 21 et 28 ans ont été secourus par les sapeurs-pompiers qui les ont ensuite transportés au CHU de Nantes. Lors de cette collision, un piéton de 23 ans a également touché, plus légèrement et hospitalisé. En revanche, les deux passagers du véhicule utilitaire, indemnes, ont été laissés sur place par les secours.