Nantes : disparition inquiétante d'un homme de 43 ans

Nantes

Le Nantais Sofiane Lamalsi n'a plus donné signe de vie depuis le 12 novembre dernier. Son téléphone portable est sur messagerie et il ne dispose d'aucun moyen de paiement. Le commissariat de police de Nantes lance donc un appel à témoins. L'homme a été vu pour la dernière fois lundi dernier vers 19 h 30 rue Blaise Pascal. Il partait en direction de l'arrêt de tramway les Bourgeonnières. Sofiane Lamalsi a 43 ans, il mesure 1.70 mètre, il est brun et porte un blouson marron.

[#AppelàTémoins] Merci de vos partages pour aider nos enquêteurs de la sûreté départementale de #Nantes à retrouver Sofiane LAMALSI disparu à Nantes le 12 novembre 2018 dans la soirée. pic.twitter.com/i5aDDfBNEb — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) November 15, 2018

Si vous le croisez ou si vous avez des informations à son sujet, vous pouvez contacter le commissariat de police de Nantes en appelant le 02.53.46.73.90 ou le 17.