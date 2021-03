Nantes : disparition inquiétante d'une femme de 62 ans

A Nantes, la police a lancé un appel à témoins mercredi en début de soirée pour localiser une femme de 62 ans dont le mari est sans nouvelle depuis la veille. C'est lui qui a donné l'alerte et qui a fait part de son inquiétude aux policiers. Cette dame mesure 1,68 m, elle est de type européen, elle a les cheveux longs et raides de couleur châtain clair. Lorsqu'elle a quitté son domicile, elle était vêtue d'un jean's bleu ou gris et elle portait une doudoune à petits carreaux noirs et blancs.

Elle est partie en voiture

D'après les informations recueillies par les enquêteurs, elle serait partie au volant de son véhicule, une Citroën DS4 de couleur gris anthracite immatriculée EL-864-VM. Cette Nantaise en "très grande fragilité" a quitté son domicile sans aucun effet personnel.

Si vous pensez avoir vu cette femme ou croisé son véhicule, vous pouvez appeler le 17 (24h/24h) ou le 02.53.46.73.94 (aux heures de bureau)