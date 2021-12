Nantes : Dix interpellations après une opération de contrôles de stup' et de cigarettes de contrebande

La pêche a été bonne pour les forces de l'ordre mobilisées ce mardi soir entre 18h et 19h30 place du commerce et dans les rues adjacentes, en plein centre-ville de Nantes. Police nationale, police municipale et service des douanes ont mené une importante opération de contrôles. Pas moins de 36 fonctionnaires étaient déployés. Une trentaine de passants ont été contrôlés et le ratio est assez impressionnant puisque dix d'entre eux ont été interpelés. Trois personnes se trouvent toujours ce mercredi en garde à vue.

Dans le détail, six personnes, qui se trouvaient en possession de cigarettes de contrebande et de 12 grammes de résine de cannabis, ont été auditionnées par les douanes dans la foulée de leur interpellation. Elles devront payer des amendes et recevront prochainement une convocation par la justice. Ces six personnes ont été laissées libres.

En revanche, trois individus ont été placés en garde à vue. Le premier, parce qu'il détenait cinq cartouches de cigarettes et 46 comprimés de Prégabaline. Ce puissant psychotrope est prisé parce qu'il agit comme de la drogue mais il n'est pas détecté par les tests de stupéfiants, il permet donc aux consommateurs de passer entre les mailles du filet. L'individu devrait être présenté à la justice pour trafic de tabac de contrebande et de trafic de médicaments.

Les deux autres personnes en garde à vue font l'objet d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français) des vérifications les concernant sont en cours avec la préfecture.

Enfin un dernier passant a lui été verbalisé pour consommation de cannabis. Il fumait un joint dans la rue.