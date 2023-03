Nantes : drogue, alcool, vitesse, un an ferme pour avoir tué un automobiliste

C'était dans la nuit du 7 au 8 février. Une terrible accident coûte la vie à un homme de 63 ans dont la voiture est violemment percutée route de Paris, à Sainte-Luce-sur-Loire. Un mois plus tard, le chauffard comparaissait devant le tribunal correctionnel de Nantes ce lundi. Il a été condamné à un an de prison ferme.

Plus de 2g d'alcool, de la cocaïne et du cannabis

A la barre, les premiers mots de ce jeune homme de 26 ans vont aux proches de la victime. "Je tiens à m'excuser parce que j'ai détruit une famille et j'ai aussi détruit ma vie. Je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait", souffle-t-il, bras croisés et tête baissée, le dos voûté. Il reconnaît les faits. Une trace de cocaïne l'après-midi, suivis de joints de cannabis, "une addiction", et plusieurs verres en soirée chez un ami. Malgré tout, il décide de prendre le volant avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. "J'aurais dû être beaucoup plus sérieux, concède-t-il. J'ai fait une grosse erreur."

Le choc est d'une extrême violence. Vers une heure du matin, la victime rentre de son travail de conducteur de bus et de tramways à la Semitan. Sa voiture est arrêtée à un feu rouge quand elle est percutée par l'arrière et heurte un lampadaire. La Peugeot 207 du chauffard, elle, atterrit plus de 20 mètres plus loin. Cet ouvrier de Carquefou au casier judiciaire vierge tente de se justifier : l'autre voiture n'était pas sur la bonne voie, les feux passaient au vert... "Un peu de décence!", tonne le procureur.

Plus de 115 km/h au lieu de 70

30 mètres de traces de pneus au sol. La chaussée enfoncée. L'expertise des véhicules montre que la 207 roulait à plus de 115 km/h sur une route limitée à 70 km/h. Le conducteur de la Tan est en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Il décède le lendemain.

Hospitalisé pour de légères blessures, le chauffard sort du CHU de Nantes sans autorisation et rentre chez lui à Carquefou. Il ne se rend pas de lui-même à la gendarmerie. Les militaires le trouvent le lendemain à son domicile, jouant à la console, et l'interpellent.

"Plus jamais ça!"

De nombreux proches de la victime, ses enfants, frères et sœurs, mais aussi des collègues, sont présents à l'audience. L'avocate des parties civiles dépeint la victime comme "un homme qui pensait toujours aux autres avant de penser à lui-même", et "qui laisse un grand vide". Elle se fait la voix de "l'immense incompréhension" de toute une famille dans la douleur, dont la seule volonté est qu'un tel drame ne puisse plus "plus jamais" se produire.

De son côté, le ministère public rappelle que neuf accidents sur dix sont dus à une cause humaine, majoritairement l'alcool et la vitesse. "Monsieur, les gens comme vous font dix fois plus de morts que ceux qui sont jugés aux assises!", lance le procureur au prévenu.

Cet homme de 26 ans est condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire, avec obligatoire de soin notamment. Le mandat de dépôt n'ayant pas été prononcé, il est reparti libre du tribunal dans l'attente de l'aménagement de sa peine par un juge.