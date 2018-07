Nantes, France

Edouard Philippe promet ce jeudi à Nantes "la plus grande transparence sur les circonstances" de la mort d'Aboubacar Fofana, ce jeune homme de 22 ans tué mardi soir par le tir d'un policier dans le quartier du Breil. Depuis, des violences ont secoué plusieurs quartiers nantais ces deux nuits dernières : le Breil, Malakoff et les Dervallières. Le Premier ministre a exprimé sa "condamnation la plus ferme sur ces agissements et cette violence".

"Présence des forces de l'ordre renforcée"

Aux côtés de Johanna Rolland, la maire de Nantes, Edouard Philippe a indiqué que "la présence des forces de l'ordre sera renforcée sur la métropole dans les semaines, les mois et les années qui viennent".

Dix-neuf personnes ont été interpellées dans la nuit, 11 sont toujours en garde à vue ce jeudi matin.