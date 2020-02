Nantes : elle avait sauté par la fenêtre pour échapper à son conjoint, il est mis en examen pour séquestration

Nantes, France

Un homme de 35 ans a été mis en examen à Nantes, vendredi 14 février, pour séquestration, violences sur conjoint et sur mineur, ainsi que menaces. Le 22 août 2019, sa conjointe, avec qui il était depuis 2017, avait sauté par la fenêtre de leur appartement pour lui échapper. A l'époque, la jeune femme de 26 ans avait dénoncé des violences physiques (coups de pieds et de poings) et psychologiques. La victime avait alors porté plainte. En novembre, elle est contactée par son ex, qui la menace et lui demande de retirer sa plainte. Cet homme de 35 ans, dont le casier comporte 27 mentions, menace également son entourage.

L'appartement fermé à clé quand il n'était pas là

L'homme est alors de nouveau placé en garde à vue jeudi 13 février, avec une autre ancienne conjointe (leur relation date de 2015), qui vivait avec eux au moment des faits. Les enquêteurs se rendent alors compte que l'appartement était fermé à clé quand le conjoint était absent. Les deux femmes ne pouvaient pas sortir seules. En auditionnant sa fille, les enquêteurs finissent également par soupçonner cet homme de l'avoir elle aussi violentée. Le mis en examen nie les faits. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire