Nantes : elle vole un homme de 99 ans en se faisant passer pour une personne de la mairie

Un monsieur de 99 ans s'est fait voler tout l'argent de son portefeuille, en fin de semaine dernière à Nantes. Une femme s'est fait passer pour quelqu'un de la mairie pour lui vendre un masque contre la Covid-19. Elle est repartie avec plus d'une centaine d'euros.

Dans le portefeuille, il y avait plus d'une centaine d'euros (photo d'illustration)

C'est Annick, la fille de ce monsieur de 99 ans qui a alerté France Bleu Loire Océan. En fin de semaine dernière, une dame sonne chez lui, quartier Zola. Elle explique qu'elle vient de la part de la mairie pour vendre des masques de protection contre la Covid-19 à cinq euros.

Comme il ne voit plus très bien, il lui a donné son portefeuille

"Mon papa l'a fait entrer", raconte Annick. "Il a d'abord voulu lui faire un chèque, mais il ne trouvait pas son chéquier. Il a donc proposé de payer en liquide. Et, comme il ne voit plus très bien, il a donné son portefeuille à cette personne en lui disant de prendre cinq euros".

Plus de 100 euros volés d'après la femme de ménage

Un portefeuille dans lequel il y avait bien plus. "Plus de 100 euros que sa femme de ménage avait retiré pour mon père quelques jours auparavant", poursuit Annick qui vit loin de son père, un une heure de Nantes. C'est d'ailleurs elle qui a prévenu la fille du vieux monsieur, ce lundi matin, quand elle a vu qu'il était vide.

Dire aux gens de faire attention

Annick a prévenu la ville de Nantes et la femme de ménage est allée au commissariat. Elle sait que son père ne retrouvera jamais son argent et que, comme il voit mal, il ne pourra pas donner de description de la personne qui l'a volé, mais, par son témoignage, elle veut alerter "et dire aux personnes âgées de faire attention".

Ne jamais ouvrir à des inconnus

La mairie de Nantes, de son côté, conseille de ne jamais ouvrir à des inconnus, y compris ceux se réclamant d'un service public et ce quel que soit le motif de leur venue ou le service qu'ils proposent (produits sanitaires, services à domicile, ramonage, entretien des jardins, artisans...).