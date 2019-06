Nantes : elles proposaient des relations sexuelles tarifées en prolongement des séances de massage

Nantes, France

Les trois femmes ont été interpellées lundi dans trois communes de l'agglomération nantaise (Nantes, Vertou et Sainte-Luce-sur-Loire). Elles sont soupçonnées de proxénétisme, exécution de travail dissimulé, perception de prestations sociales indues et usage de produits stupéfiants. Présentées au parquet de Nantes ce mercredi, elles sont placées sous contrôle judiciaire en attendant leur procès fixé au mois de novembre.

Les gendarmes de Rezé et Vertou enquêtent sur cette affaire depuis plusieurs mois. Ils ont établi que derrière une activité légale et officielle de massage, les mises en causes en proposaient une autre en prolongement, moins avouable celle-là. Les clients pouvaient prétendre à des relations sexuelles tarifées, entre 150 et 500 euros. Les revenus de cette activité n'étaient évidemment pas déclarées. Plusieurs dizaines de clients ont été entendus par les enquêteurs. La plupart des habitués ont reconnu les faits et devront s'expliquer devant la justice.