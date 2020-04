Nantes : en excès de vitesse sur le périphérique, sans permis ni attestation dérogatoire

Un conducteur de 39 ans a été flashé ce lundi à 121 km/h au lieu de 90 sur le périphérique nantais. Il roulait sans permis. C'est la troisième fois que la police le lui fait remarquer. Il n'avait pas non plus d'attestation dérogatoire de sortie.

Sur le périphérique nantais, la vitesse est par endroit autorisée jusqu'à 90km/h. Mais ce lundi de Pâques de confinement en milieu d'après-midi, un automobiliste a été surpris par la police le pied sur la pédale de l'accélérateur à 121 km/h.

Ce conducteur âgé de 39 ans roulait sans permis, et ce pour la troisième fois selon la police. Il n'avait pas non plus d’attestation dérogatoire.

Après avoir été placé en garde à vue, il a reçu une convocation pour être jugé en avril... 2021.