Nantes : encore des vols de colliers en or à l'arraché

Encore des vols de colliers en or à l'arraché. Cette fois en plein centre de Rezé. Ca s'est passé samedi après-midi et dimanche matin. Les victimes ont 86 et 81 ans et sont selon les enquêteurs "extrêmement choquées".

Depuis début mai, le phénomène est en pleine recrudescence à Nantes et dans les communes voisines. Plus d'une vingtaine de vols à l’arraché ont été ainsi recensés.

ⓘ Publicité

Les victimes sont des personnes âgées

La semaine dernière, la police a interpellé deux hommes d'une vingtaine d'années, l'un pris en flagrant délit avec le collier encore dans la bouche, l'autre confondu par la vidéosurveillance et reconnu par les victimes. Des victimes toujours ciblées en fonction de leur vulnérabilité et de leur âge avancé.