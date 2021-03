Nantes : environ un millier de teufeurs défilent dans le centre-ville

De la musique électro à fond dans les rues de Nantes ce samedi 6 mars. Selon la police environ un millier de teufeurs ont défilé derrière plusieurs camions et murs de son pour défendre "les fêtes libres" et les rave party. Cette manifestation déclarée en préfecture se déroule pour le moment dans "une ambiance bon enfant" et est encadrée par les forces de l'ordre. Le cortège est passé près de la préfecture mais aussi par le miroir d'eau près du Château des ducs de Bretagne et occasionne des perturbations sur le réseau de transports.