À Saint-Nazaire et à Nantes, deux rassemblements sont organisés par différentes associations en soutien à la Palestine, alors que Jérusalem et les territoires occupés sont le théâtre de violents affrontements depuis plusieurs jours.

Nantes et Saint-Nazaire : deux rassemblements organisés en soutien à la Palestine

Deux manifestations en soutien au peuple palestinien sont organisées en cette fin de semaine à Saint-Nazaire et Nantes. Un premier rassemblement se déroule vendredi 14 mai à 17 heures à Saint-Nazaire, devant l'hôtel de ville. Le lendemain, à Nantes, plusieurs associations appellent au rassemblement à 14 heures 30 cours des 50 Otages.

Rassemblements "pacifistes et apolitiques"

Des appels lancés par la plateforme des associations pour la Palestine en Loire-Atlantique et le CSPRN (Comité solidarité Palestine de la région nazérienne). À Jérusalem et dans la bande de Gaza, les violents affrontements avait déjà fait plus de 80 morts côté palestinien jeudi 13 mai.