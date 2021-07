Nantes : expulsion des occupants de la Maison du peuple dans le quartier Graslin

La Maison du peuple évacuée tôt ce mercredi matin. Le bâtiment accueillait des personnes sans domicile fixe ou sans papier, dont des familles et des femmes seules. Le lieu, ouvert en 2020, va être muré, selon plusieurs personnes présentes sur place. La police est arrivée sur place vers 6h20 et les évacuations ont commencé vers 8 heures. Cette partie du quartier est bouclée.

Expulsion "sur décision de justice"

Vers 9h30, plus personne ne se trouvait dans le bâtiment selon la police. Devant, plusieurs personnes essayaient au même moment de négocier pour entrer à nouveau dedans et récupérer des effets personnels, notamment des papiers d’identités et des procédures judiciaires pour des personnes sans papiers. Les occupants des lieux se sont réfugiés place Graslin.

La Préfecture de Loire-Atlantique, qui annonce cette évacuation sur Twitter et "sur décision de justice", explique avoir mobilisé "le SIAO et le SAMU social pour assurer une prise en charge individualisée et adaptée à leur situation".