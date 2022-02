Nantes : feu à la cantine de l'école des Batignolles, "les travaux dureront plusieurs années" selon la mairie

Les élèves de GS-CM2 de l'école des Batignolles à Nantes, c'est près du stade de la Beaujoire, vont pouvoir retourner dans leur salle de classe lundi 28 février. Ils n'avaient pas pu faire leur rentrée lundi 21 après l'incendie qui a détruit la cantine et qui avait endommagé le système électrique et de chauffage, système commun à ces classes et la cantine. Les classes de PS et MS, abritées dans un autre bâtiment, avaient pu accueillir les enfants dès le mardi 22.

Pas de repas chaud dans l'immédiat

Cependant, c'était redouté au regard des dégâts conséquents : la cantine va rester inaccessible un long moment. "Les travaux de reconstruction du restaurant scolaire dureront plusieurs années", écrit dans un courrier aux parents Ghislaine Rodriguez, l'adjointe aux affaires scolaires. La mairie est toujours à la recherche d'une salle à proximité pour accueillir le restaurant scolaire et les enfants. Quelque 200 enfants sur les 366 élèves que compte l'école mangent à la cantine. En attendant, dès lundi, la mairie se chargera de fournir des repas froids aux enfants.

Le feu a eu lieu dans la soirée de samedi, juste après la rencontre de football entre Nantes et le PSG : le feu a été mis à deux véhicules puis s'est propagé à la cantine. Une enquête a été ouverte et la mairie de Nantes a porté plainte.