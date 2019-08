Nantes : frappé à coups de tesson de bouteille pour avoir voulu empêcher un vol de portable

Nantes, France

Encore une violente agression en centre-ville de Nantes dans la nuit de jeudi à vendredi, elle s'est déroulée entre la place du commerce et l'île Feydeau. Trois hommes d'une vingtaine d'années ont été agressés par deux jeunes de 17 et 18 ans. La scène a été captée par les caméras de vidéo-surveillance de la métropole : elle montre un des agresseurs qui s'en prend à un jeune homme pour lui voler son téléphone portable.

Les coups pleuvent

Un ami de la victime tente de récupérer le téléphone mais il reçoit un violent coup de tesson de bouteille derrière le crâne et un coup de poing sur l'arcade sourcilière. Un autre garçon du trio d'amis veut lui aussi s'interposer mais il est frappé notamment sur la nuque et il reçoit une volée de coups de pied. Les agresseurs prennent la fuite mais ils sont interpellés par la police sur le cours Olivier de Clisson, leurs mains et leurs vêtements portent des traces de sang.

Le jeune homme blessé avec un tesson de bouteille s'est vu poser 10 agrafes à l'arrière du crâne.