Nantes : il agressait sexuellement des collégiennes en pleine rue

Un homme de 22 ans a été arrêté chez lui mardi 23 février à Nantes, il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une dizaine de femmes et d'adolescentes en pleine rue. Au total, neuf plaintes ont été déposées par les victimes depuis septembre 2020. Toutes racontent le même mode opératoire : l'homme leur a touché les fesses et les seins par dessus leurs vêtements. En pleine nuit ou tôt le matin. Les faits se sont tous déroulés dans la même zone sur l'île de Nantes, entre l'arrêt Vincent Gâche et le Pont de Pornic.

Des mineures parmi les victimes

Parmi les victimes : trois mineures, des collégiennes de 13 et 14 ans, ainsi que six autres femmes majeures, dont des étudiants. Grâce à leurs témoignages les enquêteurs ont pu identifier le suspect : un Colombien de 22 ans qu'ils ont arrêté chez lui. En garde à vue, il a reconnu les faits et même avoué deux autres agressions sexuelles qui n'ont pas donné lieu à des plaintes.

Le suspect est placé sous contrôle judiciaire et sera présenté à la justice en juin.