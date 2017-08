Nantes : il cambriole les pompes-funèbres pour mettre une plaque sur la tombe de son oncle

Un homme a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Herblain à côté de Nantes. Il venait de s'introduire dans un magasin d'articles funéraires. Il voulait voler une plaque pour son oncle décédé.

Un homme de 31 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi dans la zone commerciale de la route de Vannes à Saint-Herblain, il prenait la fuite en courant quand il a été rattrapé par les policiers au niveau de la station service Total. La Bac (brigade anti-criminalité) avait été alertée un peu plus tôt, un témoin avait appelé le 17 pour dire qu'il avait entendu un bruit de verre brisé dans le secteur du magasin Roc-Eclerc.

Des policiers pas convaincus par les arguments du voleur

Une fois sur place, les policiers remarquent que les vitres d'une porte-fenêtre du magasin sont brisées et ils entendent du bruit à l'intérieur. Surpris par la présence de la Bac, l'homme prend la fuite par la fenêtre. Lorsqu'il est interpellé, il porte des gants et il est en possession d'un sac à dos avec les outils nécessaires pour pouvoir forcer portes et serrures.

En garde à vue, le trentenaire déclare avoir perdu son oncle il y a un mois et demi, il voulait lui offrir une plaque funéraire mais il n'avait pas les moyens de la payer. Les policiers ont du mal à le croire et ont plutôt l'impression d'avoir un récidiviste en face d'eux. L'ADN du suspect correspond en effet à celui retrouvé sur des cambriolages commis dans des cabinets médicaux d'Orvault en juin dernier.