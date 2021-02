Nantes : il conduisait cagoulé avec une arme chargée dans la voiture

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé ce dimanche après-midi après une course poursuite avec des policiers. Cet Algérien de 23 ans faisait l’objet d’une interdiction de détenir une arme.

Un homme de 23 ans a été arrêté ce dimanche 31 janvier à Nantes au terme d'une course poursuite. Les agents de police ont retrouvé une arme de poing sur le tapis de sol de sa voiture. L'homme était cagoulé et ganté au moment de l'interpellation.

Des plaques illisibles

Vers 17h00 ce dimanche, chemin de la Roche, quartier Malakoff à Nantes, les policiers repèrent un véhicule Audi A3 dont les plaques d'immatriculations sont illisibles. Des autocollants et des masques chirurgicaux sont placés dessus. Les agents décident de le contrôler, d'autant plus que le conducteur a le visage dissimulé sous une cagoule et des gants à chaque main.

Afin d'éviter le contrôle, le conducteur se rabat sur l'herbe, avant de perdre le contrôle et de percuter un arbre. C'est là qu'il prend la fuite, avant d'être pris au piège par un grillage en haut d'une butte. Non sans mal, les forces de l'ordre arrivent à le maîtriser

Une arme prête à l'emploi

De retour au niveau de sa voiture, les policiers découvrent "une arme de poing type Glock sur le tapis de sol côté passager", précise la police de Nantes. Un pistolet semi-automatique prêt à l'emploi car approvisionné par plusieurs cartouches au niveau du chargeur, et chargé.

L'homme est toujours en garde à vue. Une enquête est en cours. Cet Algérien faisait l’objet d’une interdiction de détenir une arme d'après les forces de l'ordre.