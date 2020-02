Nantes : il consultait des images pédopornographiques, l'aide des États-unis permet de l'interpeller

C'est une fondation américaine luttant contre l'exploitation sexuelle des mineurs qui a alerté la police française, en janvier. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue mardi, il a été déféré au palais de justice ce jeudi.

Le parquet de Nantes a requis, ce jeudi, son placement sous contrôle judiciaire. Cet homme de 55 ans a été interpellé par la police mardi à son domicile nantais puis placé en garde à vue. Il consultait des images pédopornographiques régulièrement depuis plusieurs années.

Une vie sociale et professionnelle stable

Ce sont les enquêteurs en cybercriminalité d'une fondation américaine qui ont alerté les autorités françaises, en janvier. Le dossier est transmis. Le profil du suspect se précise : une personne stable, insérée socialement, avec un travail, inconnue jusqu'ici de la justice.

Ce mardi, tout s'accélère, l'homme est interpellé chez lui et du matériel informatique est saisi. Devant les policiers, il reconnaît avoir consulté et enregistré des images pédopornographiques régulièrement depuis 2013. Ce qu'il ne reconnaît pas, c'est une agression sexuelle sur une fillette de 5 ans, membre de sa famille. Il sera jugé pour cela et pour détention des images saisies en juillet prochain.