Nantes : il entend du bruit et découvre à l'aube un cambrioleur dans la chambre de l'un de ses enfants

Un père de famille a fait une drôle de découverte ce jeudi matin dans son appartement situé au premier étage d'un immeuble du quartier Saint Joseph de Porterie à Nantes. Peu avant 6h, cet homme de 38 ans entend du bruit. Il se lève et se dirige vers la chambre de l'un de ses enfants. Là, il ouvre la porte et découvre un homme entrain de dérober des objets. La tension monte. Le cambrioleur le frappe et quitte l'appartement par la baie vitrée. Le père de famille le poursuit et découvre au même moment qu'un complice escalade son balcon et tente de s'introduire chez lui. Finalement, les deux cambrioleurs présumés prennent la fuite. Ils sont toujours recherchés.

La victime souffre de blessures à la main, à la hanche et à l'épaule. Elle a déposé plainte.