Nantes, France

Plutôt que d'avouer qu'il avait abîmé l'une des roues de la voiture qu'il avait louée et de payer des frais, un jeune homme de 24 ans a voulu la remplacer. Mais, pour ça, il n'est pas allé dans un garage. Il est allé sur le parking de la Petite Hollande, à Nantes, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a trouvé une voiture du même modèle de que la sienne, une C1. Les policiers de la brigade anti-criminalité l'ont repéré pendant qu'il était en train de démonter la roue, avec un cric. Ils l'ont finalement interpellé après l'avoir vu charger la roue et le cric dans la voiture qu'il avait louée et qui était garée un peu plus loin.

La propriétaire de la voiture, une femme de 37 ans, l'a donc retrouvée le lendemain posée sur le disque de frein. En appelant la police, elle a appris que sa roue l'attendait au commissariat.